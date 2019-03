曾被中媒署名、捲入破產案 紐前總理傳辭中國建設銀行董座

2019-03-05 11:07

〔即時新聞/綜合報導〕上月因中國官媒刊出一篇「被署名」的盛讚文備受批評的紐西蘭前總理希普利(Jenny Shipley)週一(4日)宣布,將從本月31日起,從中國建設銀行紐西蘭分行董事長一職退休,並專心處理私人法務。

綜合媒體報導,希普利的聲明文中表示,考量到公司最佳利益,她將於3月底從董事會退出,自稱要把心力放在處理大型建築公司Mainzeal倒閉一案,有關個人與法律的事務上,以及花更多時間管理私人企業、致力於慈善事業。

報導指出,富國集團子公司Mainzeal在2013年宣告破产、積欠逾1.1億紐幣,先前包含希普利在內的時任部分董事,被質疑放任公司無清償能力狀況下仍持續交易數年,被一狀告上法院。高等法院法官庫克(Francis Cook)日前做出裁決,認為董事們未能盡責,誤信母公司含糊不清的承諾,判處希普利等人得賠償3600萬紐幣,其中希普利與其他兩名董事須各別支付600萬紐幣,剩下的則由母公司創辦人嚴慈亮(Richard Yan)負責。

報導提到,另外,上月28日中國《人民網》英文版曾刊出一篇題為〈We need to learn to listen to China〉(我們需學著聽中國的話)的專文,內容歌頌中國經濟實力與一帶一路政策等,並指作者是希普利,引發軒然大波,紐西蘭副總理兼外交部長彼特斯(Winston Peters)也曾針對她擔任中國建設銀行新西蘭分行董事長的資格提出質疑。不過後來希普利出面喊冤,強調自己被設局,根本沒寫過該篇文章。

