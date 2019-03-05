NHK報導假新聞奪外交官命 探討蘇啟誠之死

2019-03-05 00:30

〔中央社〕駐日代表處大阪辦事處前處長蘇啟誠去年9月輕生，今晚日本放送協會（NHK）以「假新聞害死外交官」專題做報導，並請專家發表看法，希望從中記取教訓。

NHK於今晚10時（台灣時間9時）在「Close up現代」的節目探討假新聞害死蘇啟誠一事。內容先是播放蘇啟誠擔任駐日代表處那霸分處處長時，盡心盡力做外交，扮演台日橋樑的努力情況。

報導指出，蘇啟誠的自殺與去年9月4日燕子颱風侵襲大阪關西機場後網路上擴散的假新聞有關。當時有3000名旅客受困機場，其中1/3是外籍旅客，包括中國、台灣旅客。有人在網路上指出，9月5日中國大使館派出巴士到關西機場優先將中國人載離機場。

有台灣人在網路上留言，認為中國大使館很努力，但台灣的駐日代表處卻沒做事，之後網友紛紛留言，有人罵外交官是垃圾，有人稱讚中國的力量強大。其實，將受困旅客載出關西機場的巴士都是關西機場公司安排的。

報導播放去年9月7日在台北有幾位立委開記者會嚴厲追究駐日代表處大阪辦事處責任的畫面，指出不僅網友、政治人物、名嘴也追究駐日官員的責任。

NHK採訪了旅日台僑、擔任醫師的王輝生。去年9月關西機場風災後，王輝生寫電子郵件給蘇啟誠表示，中國並沒派巴士到關西機場接人，蘇啟誠回應說：「所言甚是，但沒人聽得進去」。王輝生說，覺得蘇啟誠當時似乎有百口莫辯的感覺。蘇啟誠在回信給王輝生的2天後就輕生了。

NHK取得蘇啟誠家人所做的聲明，內容寫道：「希望一個外交官的犧牲能引起台灣及日本政府有關當局、新聞媒體及相關法律的研究者對網路上假新聞、假消息的流竄，在制度面上或法律面上能慎重思考如何妥當應對，防止不必要的社會混亂或者是無辜的人名譽受損。」

聲明還寫道：「政府也好、組織也好、媒體也好、或者是網路使用者，在未查明真相的情況之下，也不要輕易相信或散播。」

NHK為了探討假消息扭曲社會的危險性，採訪了電影「FAKE」導演森達也。他表示，毫無疑問的，這起事件的背景與台灣與中國關係緊張有關，這也可讓人思考，現在的日本跟南韓、北韓、中國的關係。造假在某種意義上來說，是希望符合某人的願望。

森達也表示，不論是媒體或網路，都應靠自己去辨識是否是真相。閱聽者也都要一起具主體性的參與事實查核。

名古屋大學大學院講師(竹世)原和俊受訪時表示，要杜絕流言不可能，問題是流言大規模擴散會造成社會混亂或者有人犧牲，所以應該思考如何做才不會釀成悲劇。

他說，即時性是網路媒體最大的特徵，但相對的，這也把不確定的狀況擴散開來。有必要思考對策，比方說，共享的若是不實的資訊的話，應設時差或對於推特回覆數設上限。

NHK還採訪了行政院因應假新聞的情況、也採訪了「台灣事實查核中心」總編審黃兆徽。報導還說明，為了杜絕假消息散布，內政部通過「災害防救法」修正草案，訂定罰則。（編輯：林治平）1080304

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