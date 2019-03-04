香港中聯辦「黑箱免稅」大肆收購房產 名為宿舍實為收租

2019-03-04 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府過去為了打房，從2016年開始加重印花稅，但中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）與其相關置產公司卻以購置員工宿舍為由，大肆收購房產卻豁免開徵高額的印花稅；不過有媒體發現中聯辦根本將這些「員工宿舍」出租牟利，質疑港府圖利中聯辦。

根據港媒《蘋果日報》報導，中聯辦與其相關公司「新民置業有限公司」，在1980年代便開始大肆收購香港的房地產，至今已買入近700處物業；過去中聯辦一直以相關公司購房做員工宿舍為由，一直獲得港府豁免徵收印花稅，但中聯辦名下的「員工宿舍」卻疑似有非員工者入住。

港媒《蘋果日報》記者發現，一處中聯辦與其相關公司名下的物業，竟然是非中聯辦員工居住，對方用流利的普通話聲稱自己是租屋居住；另外也針對香港昌寧大廈低層單位的物業進行調查，也發現新民置業確實從該處的物業收取租金；根據港府在2016年11月對印花稅加重徵收，一般公司若本身已持有物產又新添購房產，必須繳交15%的買家印花稅與15%雙倍印花稅，光是以昌寧大廈此單位的成交價390萬港幣（約1531.6萬新台幣）來算，新民置業已少徵117萬港幣（約459.5萬新台幣）的稅金。

香港立法會會計界的議員梁繼昌指出，在一般情況下，稅務局有酌情權針對個別物業，做出暫緩繳付印花稅的裁決，之後再由行政長官聽取建議後做出是否豁免或減免印花稅的決定，但依法行政長官也不需公開豁免理由；他批評整個印花稅豁免機制根本「黑箱作業」，要求政府應交代這些物業豁免印花稅的理由。

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