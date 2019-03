國外流行無厘頭「起司打臉」 父母往孩子臉上丟起司

2019-03-04 21:17

〔即時新聞/綜合報導〕近日的社群平台十分流行起司挑戰(cheesed challenge),國外網友們紛紛上傳自己往家中嬰兒或幼童丟起司的影音,許多父母加入這個無厘頭的惡作劇,玩得不亦樂乎。

綜合外媒報導,繼先前流行的「起司擲小狗」(dog cheese challenge)挑戰後,最近推特開始流行「起司挑戰」。有個推特帳號@unclehxlmes率先貼出拿起司拋到小孩臉上的影片,結果馬上在網路上掀起話題,短時間內超過25萬人轉發、830萬人次觀看。

雖然稍晚該影片被作者刪除,卻已經來不及了,其他網友們開始瘋狂仿效,拍攝影片後上傳到推特。至於遭起司砸中的小孩反應不一,有些被擊中後會大哭,有些會大笑,但大部分的反應是嚇得當場愣住,然後才將起司拿下來吃掉。

不過,有部分人批評「不要玩食物啦」、「我比較想往這些糟糕的父母臉上砸起司」,連事主 @unclehxlmes 都嚇得趕緊在推特發文表達歉意,表示沒想到情況會變得這麼失控,他感到非常抱歉。

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad ???? #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ