國外流行無厘頭「起司打臉」 父母往孩子臉上丟起司

2019-03-04 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕近日的社群平台十分流行起司挑戰（cheesed challenge），國外網友們紛紛上傳自己往家中嬰兒或幼童丟起司的影音，許多父母加入這個無厘頭的惡作劇，玩得不亦樂乎。

綜合外媒報導，繼先前流行的「起司擲小狗」（dog cheese challenge）挑戰後，最近推特開始流行「起司挑戰」。有個推特帳號@unclehxlmes率先貼出拿起司拋到小孩臉上的影片，結果馬上在網路上掀起話題，短時間內超過25萬人轉發、830萬人次觀看。

雖然稍晚該影片被作者刪除，卻已經來不及了，其他網友們開始瘋狂仿效，拍攝影片後上傳到推特。至於遭起司砸中的小孩反應不一，有些被擊中後會大哭，有些會大笑，但大部分的反應是嚇得當場愣住，然後才將起司拿下來吃掉。

不過，有部分人批評「不要玩食物啦」、「我比較想往這些糟糕的父母臉上砸起司」，連事主 @unclehxlmes 都嚇得趕緊在推特發文表達歉意，表示沒想到情況會變得這麼失控，他感到非常抱歉。

Cheese challenge gone wrong pic.twitter.com/SRzgSLN56k — kels✨ （@Kelsdunlap1） 2019年3月3日

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad ???? #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa （@KatChapa） 2019年3月3日

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