男同志被公婆虐待逼迫「扮女裝」 婚後天天做18小時家事

2019-03-04 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國男同性戀者羅伊（Roy Singh）在和男友結婚後，原以為能過著幸福美滿的生活，豈料卻被公婆百般刁難，不只要求他每天做18小時家事，平時更要他瘦身、男扮女裝，逼迫他成為「真正的女人」。

據《太陽報》報導，現年29歲的羅伊，在18歲時搬去倫敦，和男友與其家人一同居住，事後籌備婚禮時，他提到：「婆婆和我說，如果想要和他兒子結婚，我在婚禮當天和婚後都必須男扮女裝，以防鄰居指指點點，說他兒子是同性戀。」婚禮上，他更被婆婆捏造身分，成為一名叫「Lucky」的女性。

報導指出，婚後羅伊不斷被婆婆壓榨，他被要求出房門時也要扮成女性，否則就會受到指責和懲罰，另外，為了要讓他瘦身，每天只允許他吃一碗麥片和一杯冰沙。時間一久，婆婆開始喊他「媳婦」，就連丈夫也逐漸視他為「妻子」，開始購買女性內衣褲或珠寶石給他。

後來，羅伊在婚禮上的女裝照被他的父母發現，憤而和他斷絕關係，不許他回到家中，沮喪的羅伊最終決定離開夫家，住進收容所內，卻在4個月後得知丈夫要和另一名女子結婚的消息，讓他一度無法承受打擊，試圖自殺，所幸當下被路人拯救，加上重新和父母聯繫，才讓他走出陰霾。

據了解，羅伊現在已經活出自己的人生，更在Instagram上大方分享他的女裝照片和親身經歷。而羅伊的前夫在得知他試圖自殺的消息後，也表示想和他好好道歉。

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