李遠哲也參與連署 64位諾貝爾獎得主籲印巴化解緊張

2019-03-04 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦日前爆發空戰，兩個擁核國之間的緊張關係上升已引發各界擔憂，在印度諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）倡議與支持下，包括中央研究院前院長李遠哲在內的64位諾貝爾獎得主陸續連署，呼籲印巴兩國化解緊張局勢。

綜合媒體報導，沙提雅提辦公室今（4）日表示，他們已於2日將59位諾貝爾獎得主簽署的一封信，交給印度和巴基斯坦常駐聯合國代表，呼籲印、巴在雙邊對抗升級為全面戰爭前，化解緊張局勢，避免印、巴超過5億兒童的未來遭受威脅。

信函指出，為了孩子最大的利益，他們呼籲印度總理莫迪和巴基斯坦總理伊姆蘭汗在這危急的關鍵時刻，「應展現領導能力且立即克制，以避免逐步擴大為全面戰爭」。信函表示，「文明世界沒有暴力、極端主義和恐怖主義存在的空間」。

連署信函強調，兒童從未製造過戰爭，卻是最嚴重的受害者，呼籲印、巴兩國總理、信仰機構、媒體、青年及印度與巴基斯坦公民，以最急迫的方式努力恢復區域和平。

沙提雅提辦公室指出，參與連署的諾貝爾獎得主來自不同領域，他們的目的在負起共同責任、發出強大的全球聲音且建立急迫感，以激發保護世界兒童的政治意願，李遠哲也在昨日參與連署，迄今已有64位諾貝爾獎得主加入。

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