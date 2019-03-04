4共和黨議員倒戈！參院可望封殺川普緊急狀態令

2019-03-04 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「圍牆紛爭」令白宮與國會鬧翻，繼眾院日前通過終止總統川普的全國緊急狀態令後，現在傳出將有4名共和黨參議員倒戈，令參院有足夠票數支持該議案。不過，川普此前已揚言，若緊急狀態令被國會封殺，將動用總統權力予以否決。

川普為了繞過國會撥款，挪用聯邦部會既有經費，來興築美墨邊境圍牆，在上月15日宣布國家進入緊急狀態，隨即引發諸多質疑和法律挑戰。由民主黨控制的眾院，已在上月26日以245對182票通過議案，終止川普的緊急狀態令，隨後交由參院審理。

外電報導，已有4名共和黨議員表明將倒戈，包括肯塔基州的保羅（Rand Paul）、緬因州的柯林斯（Susan Collins）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）及北卡羅來納州的提里斯（Thom Tillis）。目前，參院由共和黨以53席對47席控制，若4名共和黨議員投奔敵營，將可使通過終止緊急狀態令。

川普此前已警告共和黨參議員，切勿支持終止緊急狀態，因為這將為選民帶來「災難」。川普甚至揚言，若參眾兩院皆通過議案，他將首次行使總統否決權，即不簽署該議案，將議案退回國會。屆時，參眾兩院必須各有3分之2議員支持，議案才可生效，但估計人數不足以推翻川普的否決。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/