防變性人強暴女獄友 英國推動首間「變性人監獄」

2019-03-04 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多國家都致力推動性別平權，保障同志、變性人的權益。不過英國司法部因為擔心有變性人入住女監並性侵獄友，最近決定開設第一間專屬變性人的監獄。

綜合報導指出，英國過去曾發生變性受刑人入住女監，結果性侵女獄友的事件。英國司法部因此決定在倫敦南部蘇頓（Sutton）的女監獄裡面，設立一間專門給變性人使用的監獄。該變性人監獄內關的是有性別確認證書的受刑人，她們將無法接觸到其他的女囚犯。

其實在英國想要取得性別確認證書，並不一定要動變性手術，如果以後天性別生活至少2年，並獲診性別不安症（gender dysphoria，患者性別認同與生理性別不一致）就行。英國司法部發言人表示，受刑人的安全是他們最大的考量，變性罪犯管理是一個高度敏感的議題，帶來了特殊且複雜的挑戰，但司法部決心要以正確的方式應對。

英國過去曾發生一起案件，一名52歲的變性人懷特（Karen White）在女監服刑，卻於服刑期間性侵了2名獄友。雖然懷特的法定性別是女性，但法官判定她會對女性和孩童造成危險，因此決定將她送到男監服刑。

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