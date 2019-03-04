怎麼吃的？小狗狗狂吞46根排骨骨頭 送醫仍不治

2019-03-04 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼吃那麼多？美國加州沙加緬度防止虐待動物協會（Sacramento SPCA），近來收治了一隻6磅（約2.7公斤）的小狗狗，開刀後赫然在牠的腸胃裡發現46個排骨骨頭，雖然緊急動刀取出，小狗最後仍然不治。

據《福斯新聞》報導，飼主當時注意到愛犬昏昏欲睡，連忙將狗狗送到獸醫診所，但他似乎無法負擔龐大的醫療費用，所以診所的一名員工將小狗轉送到沙加緬度SPCA。

目前還不清楚小狗是如何吞進那麼多骨頭的，為狗狗進行手術的SPCA醫生西伯斯汀─庫克（Laurie Siperstein-Cook）表示，他們原先猜測狗狗肚子裡最多有22根骨頭，結果一根一根拿出來後，才發現總共有46根。

小狗狗術後一度恢復良好，並且在寄養家庭中吃了少量食物，但在隔天狀況急轉直下並死亡。沙加緬度SPCA強調，飼主應避免讓寵物吃人類的食物，餵養生骨雖然是個自然而健康的選擇，但那只限於放養在野外的，家中寵物往往無法處理此類食物，除了可能會窒息之外，骨頭若裂開也會刺穿寵物的消化道。

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