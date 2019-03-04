本陣失火致川金會草草結束？ 川普痛批：民主黨秀新下限

2019-03-04 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和北韓領導人金正恩在上月27、28日的兩日「川金會」，雙方未能達成協議，川普也提前返美，回國後川普發表上任以來最長演講，在這2小時的演說中，痛批「通俄門」和若干與他反目的前任官員及宿敵，之後還在推特上將「川金會」草草結束的原因歸咎在民主黨與前律師科恩（Michael Cohen）。

川普發表就任以來最長演說

綜合媒體報導，美國總統川普在「川金會」無果後，隨即返美，2日首度現身，在馬里蘭州一場保守派集會上，發表上任以來最長的演說，除持續稍早諸多共和黨人批評民主黨太左、恐陷美國於專制貧困的基調外，還加碼痛批主持「通俄門」調查的特別檢察官穆勒，和若干與他反目的前任官員及宿敵。

越南行被迫草草結束 川普批民主黨可恥

川普發表完演說後，餘怒未消，在推特上再次痛批民主黨「秀下限」，川普表示：「民主黨在我們與北韓進行非常重要的核子峰會之際，公開聽證一名已被定罪的騙子和欺詐犯，可能是美國政壇新下限」。

川普暗示這可能讓他被迫提早結束會議，導致了協議未能達成，痛批：「以前美國總統在國外時從沒發生這種事。可恥！」

美國總統川普的前私人律師柯恩上月27日，川普在越南參與川金會期間，在國會眾議院監督暨政府改革委員會作證，指控川普要求下屬盲目效忠、說謊掩蓋對他具政治殺傷力的緋聞和商業利益，即使違法也在所不惜；柯恩痛斥川普毀了他的人生，如今他要保護國家不被川普毀滅。

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