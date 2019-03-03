驚覺襪子不見 竟是被潔癖女友拿去擦...男子傻眼求助

2019-03-03 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕有男子和女友同居後，發現自己的襪子不見了，直到有天發現一隻沾滿大便的襪子，女友才承認「她喜歡用襪子擦屁股」，這名男網友只好上網求助，詢問如何處理女友的怪習慣。

該名男網友1日在國外知名論壇「Reddit」PO文，表示自己和女友交往幾個月了，兩人同居後，彼此會分擔家務，不過女友很堅持「衣服一定都要給她洗」，本來他覺得這樣很好，直到有一次，他在抽屜中找不到襪子，翻遍了洗衣籃、烘衣機，也都是空的，詢問女友後，她的反應非常奇怪，最後只說「我會買給你新的！」。

男方本來以為女友洗壞襪子，直到某天他在桶子內的垃圾袋中瞥見自己的襪子，上面覆著大便，打開塑膠袋，飄來濃濃「屎味」。因為家中沒有小孩或寵物，讓他覺得非常不解。他把袋子帶回去後，女友才坦承，她害怕用衛生紙擦屁股，因為衛生紙可能會破，讓她的手沾到糞便，所以，她選擇用襪子包覆她的手來清屁屁，後來是因為自己的襪子用完了，才改用男友的襪子來擦拭屁股，而且她已經這樣做好一陣子了。

該名男網友雖然有些傻眼，但仍強作鎮定，希望可以幽默處理這件事。其他網友紛紛在貼文底下留言評論：「她聽起來很像有強迫症耶」、「她是不是得了『恐屎症』」、「為什麼不用浴盆，然後在馬桶附近接水管洗屁股？」、「買日本的免治馬桶吧！」。

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