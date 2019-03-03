古巴通過新憲法推動改革 中國網友超羨慕：我們留級

2019-03-03 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前屬世界上少數的老牌共產國家古巴，在2019年2月24日以約90％的同意票通過新憲法公投，在維持社會主義一黨專制的前提下，推動漸進開放的改革路線；對此有中國網友在推特分享古巴的公投內容，感嘆「古巴這回真的轉學了」。

古巴當局在2月24日進行「新憲法公投」，新憲法將中央政府「國務委員會」從古巴最高國家權力機構、擁有立法與修改憲法的「全國人民政權代表大會」脫鉤成為獨立機構，不再隸屬全國人民政權代表大會之下；另外也修法限制古巴元首「國務委員會主席」的任期為5年，得連選一屆，且第一任期就任時不得超過60歲。

另外新憲法也明文保障擁有私人財產，並允許外國投資，也禁止對性別、種族、族群、性取向、性別認同、殘疾等族群進行歧視，司法系統也重新恢復「無罪推定原則」，遭當局逮捕的人士也擁有向法律顧問尋求協助的權利，另外也保障公民的權益遭政府侵犯時，可訴請國賠的權力。

有中國網友在推特分享維基百科關於「2019年古巴憲法公投」，感嘆「古巴這回真的轉學了」，而網友紛紛表示「班級裡面的落後分子還有三名」、「光一個全民投票厲害國就比不上了」、「羨慕…前幾年斐代爾·卡斯楚去世就說古巴要還政於民了，還真是。」、「古巴轉學，我們留級，尼瑪。」、「就剩北朝鮮（我國稱北韓）和西朝鮮（暗指中國）了」

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