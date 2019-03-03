管太寬！中國警推特發文「執法」 華人網友留言灌爆

2019-03-03 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國在境內實行「網路長城」，嚴密審查、監控人民言論，但竟傳連美國社群媒體「推特」都納入控管名單內，有中國警方被發現在推特上發文「我們開始在推特上進行執法了」，被廣大海外華人砲轟「管太寬」。

推特帳號「綿陽網警巡查執法@mywjxczf」2月25日在推特上發布貼文，稱中國警方目前已進入美國社群媒體「推特」執法，該帳號還貼出許多警告文章，向中國人民表示「網絡不是法外之地，網絡言行要負法律責任」，同時附帶許多民眾在網路上違法的新聞報導。

不少華人用戶對此感到強烈不滿，留言重砲抨擊「一黨專制，萬惡之源！打倒中共偽政權！」、「這是誰家的狗鏈鬆了？狗都跑外面來了」、「希望你們經常展示執法成果，俺們在異國他鄉的，很需要找樂子看」；也有網友質疑這是「假帳號發文」，對此進行檢舉。

「綿陽網警巡查執法@mywjxczf」推特全文

我们开始在推特上进行执法了 — 绵阳网警巡查执法 （@mywjxczf） 2019年2月25日

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