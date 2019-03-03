加州海灘驚見2公尺怪魚 專家嚇壞：130年新物種怎在這

2019-03-03 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州海灘日前驚見一隻超大型魚類陳屍在岸邊，這隻長達7英尺（2.1公尺）、重達2噸的水怪照片曝光後，讓科學家嚇到跌倒，因為這條魚是2014年才被發現，2017年正式命名的「騙子翻車魚」（Hoodwinker Sunfish），其僅被發現在紐澳、南非、智利等南半球海域，竟然在美國加州現身，令科學家不解。

綜合外媒報導，上月19日加州聖塔芭芭拉（Santa Barbara）海灘發現一隻超大型魚類屍體，這條超越2公尺、重2噸的大魚，原先被以為是一條普通的翻車魚，但是澳洲海洋科學家奈加德（Marianne Nyegaard）看到後大吃一驚，她向媒體表示，看到這照片讓她差點從椅子上摔下來，因為這是她所發現，且於2017年所正式命名的「騙子翻車魚」。

「騙子翻車魚」是130年以來，首次發現新品種的翻車魚，奈加德之所以把牠命名為「騙子」，是因其過去300年一直隱藏在其他品種的翻車魚中，這種翻車魚被發現生活在紐澳海域，在南非和智利也有零星發現，卻竟然在北半球，超過其棲地1萬公里遠的北美被發現。

牠究竟如何穿越赤道出現在加州，這個原因令人費解，奈加德認為牠在加州出現的原因相當有趣，值得好好研究。

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