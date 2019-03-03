戰機遭巴國擊落 反射出印度空軍「難言之隱」

2019-03-03 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦日前爆發空戰，印度一架米格21型戰機被擊落，機上飛行員瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）被俘，但印軍也宣稱擊落巴國一架飛機，不過巴國否認有F-16戰機遭擊落。雖然飛行員瓦塔曼已被巴國釋放，但從兩軍交戰之中也透露出印度空軍在幾十年來的「難言之隱」。

根據《BBC中文網》報導，印度空軍和巴基斯坦空軍相比，印度空軍的飛機總數超過2200架，巴基斯坦僅有1100架，印度主力戰鬥機數量也比巴基斯坦多了3成，不過印度空軍的飛機來源廣泛，有的從法、德、美等西方國家購買，也有相當多的戰機來自俄國，而此次被巴國擊落的米格21型戰機則從1963年就開始在印度空軍服役，不過米格21型事故頻傳，被飛行員戲稱為 「飛行棺材」或「寡婦製造者」。

印度空軍為了推進現代化，要將包括米格21型戰機在內的老舊機型退役，並增加從西方購買武器的頻率，雖然印度為此向法國購買一批幻象2000戰機，但國防現代化的步調目前仍十分緩慢。一名印度國防分析師認為，印度空軍所面臨的問題正是因為「武器多樣化」所造成，飛機使用不同國家的多種型號，使得訓練和維護保養難以達標；另外，西方國家也有可能會對出售關鍵零件抱持保留態度，藉此作為一種「政治籌碼」。

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