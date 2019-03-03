繼史丹佛等名校後...又一美大學終止與華為交流！

2019-03-03 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕繼史丹佛大學、加州大學柏克萊分校等名校後，美國明尼蘇達大學最近也宣布，終止與中國電信巨頭華為公司的交流合作，美媒分析認為，這顯示美國政府對華為提起的訴訟正在引起美國教育界的警覺，部分大學已與華為開始切割。

美國明尼蘇達大學報《明尼蘇達日報》（Minnesota Daily）當地時間28日報導，該校副校長克雷默（Chris Cramer）日前在給分校校長的一份備忘錄上提到，「鑑於這些訴訟所引發的不同尋常層級的關切，以及在此之前其他事態發展所引發的關切，我們認為終止與華為的互動交流是審慎的步驟。」

克雷默也提到，校方因此將不再接受華為的捐款，不再與華為簽訂研究合同，不再批准與華為開展任何信息交流。該校科學與工程學院副院長康斯坦（Joseph Konstan）也透露，校方的態度十分嚴肅。報導提到，明尼蘇達大學並非首個與華為保持距離的學校，其所屬的「十大聯盟」（Big Ten Conference）中，威斯康辛大學也正在審查華為提供的視訊設備。

另外，明尼蘇達大學還決定終止與孔子學院的合作。該校的孔子學院將在學期末關閉。校方解釋說，關閉孔子學院，是因為校方的教學要務發生了變化，聯邦政府也頒布了新的政策。報導提到，美國與加拿大部分大學已用各種理由關閉孔子學院，包括芝加哥大學、賓州大學、麥克馬斯特大學、北佛羅里達大學和西佛羅里達大學等。

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