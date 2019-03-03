新加坡打工賺錢！179中國女誤入「狼群」 成跨國賣淫女

2019-03-03 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國及新加坡警方連手搗破一個跨國賣淫犯罪集團，逮捕201名嫌犯，其中有179人是被騙到新加坡賣淫的中國女子，年齡介於19歲到53歲，全部都被以「到新加坡打工賺大錢」、「幾個月掙幾十萬元」的宣傳所騙。

綜合媒體報導，中星兩國是在2018年12月初破獲這起跨國賣淫、人蛇集團，逮獲2名中國首腦，包括27歲周勝利及朱海濤，救出100多名被騙跨國賣淫的中國女，《星島日報》追蹤，這2人創辦「狼群網」，透過微信等平台發廣告，以重金吸引中國女到新加坡「打工」，先是徵人，然後收錢代辦簽證，到達新加坡後，再假扮「房東」安排住宿等。

打工女一開始沒找到工作，只能花錢，一直到錢都花完了，才提出賣淫賺錢的建議，如果有女子強烈反抗，再威逼利誘，由於這些女子絕大部分都沒有出國經驗，也不知道新加坡的狀況，加上身上錢都花的差不多了，最後都會被逼就範，前後有179名女子被騙。

犯罪集團多方收錢，先從出國打工女的身上賺到她們的簽證、住宿費，再把她們都詐騙去賣淫，在過程中，這些打工女會被騙拍性感照。

警方指出，狼群網成立2年，已是新加坡最大的色情應召網，不止自己從中國騙打工女跨國賣淫，也收少女網站掛賣，從中抽仲介費，2名首腦賺到的皮肉錢1400萬人民幣（約6300萬台幣）。

根據新加坡「婦女憲章」，任何依靠妓女收入維持生活的行為是違法的，最高可能面對高達5年監禁，及罰款高達1萬新元（約23萬台幣）。男性重犯者可另被判鞭刑。

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