艾爾段讚巴基斯坦釋放飛官 盼印度誠意回報

2019-03-03 01:05

〔中央社〕土耳其總統艾爾段今天表示，土耳其準備好採取任何作為，以協助降低巴基斯坦與印度間的緊張。他並表示，巴基斯坦釋放印度飛官應予讚賞，希望印度以相同誠意回報。

巴基斯坦和印度緊張情勢近日急速升高。印控克什米爾地區14日發生自殺炸彈攻擊，造成至少40名印度安全部隊成員喪命，伊斯蘭組織穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammad）宣稱犯案，新德里當局揚言報復。

印度幻象戰機2月26日越界攻擊恐怖組織營地。伊斯蘭馬巴德隔天宣稱在領空擊落2架印度戰機。新德里則表示，巴基斯坦一架越界軍機沿著控制線（Line of Control, LOC）在巴基斯坦一側墜毀。LOC是印、巴目前在克什米爾實際控制地區的分界線。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天表示：「巴基斯坦展現誠意釋放被俘印度飛行員，此一立場應予讚賞，希望印度朋友們用類似方式回報。」他並強調，緊張升高對誰都沒有好處。

印度飛官阿賓南丹‧瓦塔曼（Abhinandan Varthaman）駕駛米格21戰鬥機在領土有爭議的克什米爾上空追擊巴基斯坦戰機時遭擊落。南亞兩個核武敵對國家敵意再起，阿賓南丹‧瓦塔曼頓時成為事件焦點。巴基斯坦昨天放人，將他移交給印度。

艾爾段表示，他已跟巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）、總理伊姆蘭汗（Imran Khan）談話，針對如何化解當前緊張情勢交換意見。

兩個南亞國家過去都是英屬印度一部分，1947年分治後，曾於1948、1965、1971年3度開戰，其中兩次涉及克什米爾主權爭議。（編輯：劉學源）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/