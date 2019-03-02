主播不能有懼高症？ 川金會這個播報棚讓人腳軟

2019-03-02 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕上個月底美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南河內舉行「川金會」，南韓多家媒體前往該地播報。不過有南韓觀眾注意到，一家南韓體主播棚的「佈景」畫面，居高臨下俯瞰河內市中心，畫面的真實感讓觀眾們有如身歷其境。沒想到，鏡頭一拉遠，主播們身後的「佈景」竟然是實景，工作團隊不但在大樓天台拍攝，主播身後也完全沒有防護措施。

綜合媒體報導，南韓四大傳媒之一的「文化廣播公司（Munhwa Broadcasting Corporation,MBC）」將播報棚設置在一棟高樓的天台，不過四周毫無圍牆、欄杆等安全防護措施，這意味著，只要主播一個不小心就有可能從屋頂摔下去。

不少有中國網友驚訝的表示，「我還以為背景是合成的，沒想到是真的景」；也誇讚主播的心理素質夠好，「有懼高症還真的做不了」；也有網友表示，將主播棚設置在這裡，是因為「樓頂不要錢」。不過也有中國網友注意到，「看來越南也有霧霾」。

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