中國政協發言人：台灣各黨派階層 都有統一的願望

2019-03-02 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第2次會議將於明天（3日）下午開幕，政協發言人郭衛民在今天舉行的會前記者會上，回應新加坡媒體提問時聲稱，「台灣島內各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利。」

綜合媒體報導，郭衛民聲稱，「民進黨當局打著民意的幌子，拒絕九二共識、政治談判，無視民眾對統一的訴求。」他還說，「民主協商」能在「台灣社會各界參與兩岸關係和平發展和祖國和平統一，能夠發揮重要作用。」他也聲稱，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣。」

針對中美貿易議題，郭衛民說，「中美雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。」

對於「一帶一路製造債務陷阱」一事，郭衛民說，「一帶一路建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成是『債務陷阱』，是沒有道理的。」他說，中國贏得了許多國家領導人和人民的稱讚，並且與所謂的「地區霸權」沒有關係。

被問到國際上對中國日益增加的批評聲浪，郭衛民則反駁，「無論是周邊國家，還是世界各重要地區，我們的好朋友越來越多」，「中國威脅論」是「對中國瞭解不夠而產生的誤讀、誤解，也有一些人對中國別有用心的抹黑醜化」。

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