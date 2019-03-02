美國老翁第11次酒駕被捕 累犯面臨15年有期徒刑

2019-03-02 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕酒駕問題在我國一直都有「刑責過輕」的爭議；美國威斯康辛州（State of Wisconsin）有位66歲老翁日前因酒駕累犯，第11次酒駕而遭警方逮捕，最後以2萬5000元美金（約新台幣77萬）交保，而他也因酒駕累犯面臨高達15年有期徒刑。

綜合外媒報導，居住在威斯康辛州綠灣郡（Green Bay）的66歲老翁道格拉斯‧克拉斯（Douglas Kluth）在2月27日早上被警方依涉嫌酒駕逮捕；當時警方在臨檢克拉斯的車輛時，在駕駛座旁發現一罐打開的啤酒。

克拉斯在經警方吹氣檢測後發現，他的酒測值竟高達0.134，遠高於該州法定的0.08，而且由於他已是酒駕高達10次的累犯，上一次被捕時不僅被關3年，也被當局嚴格規定酒測值不得高於0.02；雖然克拉斯仍擁有合法的汽車駕照，但他供稱，自己在3小時前共喝了3罐啤酒，最後被警方指控酒駕、多次酒駕累犯等罪名移送法辦。

法官在審理後裁定克拉斯以2萬5000元美金（約新台幣77萬）交保，而如果最後克拉斯的罪名成立的話，將面臨15年的有期徒刑。

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