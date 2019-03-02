數學老師打瞌睡模樣太正！ 學生偷拍下來引網友暴動

2019-03-02 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前越南一名女老師在課堂上閉眼想睡一下，被學生偷拍下來分享到網路上，引起網友暴動，直呼想回學校念書了！

根據外媒《SOHA》報導，今年22歲的越南數學老師Lê Tuyết Mai，日前可能因為有些疲累，在課桌上用手撐著頭睡著了，當天身穿黑色格子襯衫的她，長髮披肩，睡顏美得讓人目不轉睛，被學生偷拍下來分享到網路上，意外爆紅。

Lê Tuyết Mai面對突然的爆紅，害羞表示當時被拍照的時候不是在上課，而是因為參加學校的研習會後有些累，所以趕緊找個空檔時間閉目養神一下，沒想到被學生偷拍下來分享，而她也透露自己還只是個實習老師，目前已經開始正式授課。

不少網友直呼羨慕學生有這麼正的數學老師，表示當年如果能有一樣漂亮的老師來教數學，數學一定能學好！「如果我的學校有這樣的老師，我一定會自願努力學習」、「這老師...太可愛了！」

Lê Tuyết Mai長相清純甜美，讓網友直呼想重回學校念書。（圖擷取自SOHA）

Lê Tuyết Mai長相清純甜美，讓網友直呼想重回學校念書。（圖擷取自SOHA）

Lê Tuyết Mai長相清純甜美，讓網友直呼想重回學校念書。（圖擷取自SOHA）

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