沉寂1週後現身 崔永元發文「報平安」秒被刪

2019-03-02 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局上月底公布「陝北千億礦權案」卷宗丟失的調查結果，宣稱是承辦案件的法官王林清監守自盜，王林清也上央視公開認罪。自此後，最初在微博揭發該案的央視前主持人崔永元一直未現身，引發外界諸多猜測。昨日，消失多天的崔永元終於在微博發聲，但該微博隨後就被刪除。

綜合外媒報導，沉寂一週的崔永元昨日上午終於在微博發文，稱「開學了！這學期我有兩門課，還要籌建一個學院。我這急性子，帶隊採訪上萬人可以，建新學院新學科就不好使了。必須一步一個腳印，扎實縝密，這畢竟是學術，不是二大爺的相面術」。

崔永元還附上了中國傳媒大學官網昨日發布的「陳文申書記到崔永元口述歷史研究中心調研指導工作」的公告連結，該公告稱，該校黨委書記陳文申昨午到崔永元口述歷史研究中心調研指導工作，崔永元以中心創始人身份做匯報。

然而，昨日中午後，崔永元的微博就被刪除，中國傳媒大學的新聞稿也同時消失，崔永元是否安然無恙也讓外界更加懷疑。有不願具名的湖北居民認為，從崔永元最初爆料陝西千億礦權案卷宗在最高法院丟失，到他現在公開現身的消息又遭刪除，反映的皆是中國高層的權力鬥爭。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/