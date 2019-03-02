中梵密簽主教任命協議 郭文貴、班農憂中國加強對教徒控制

2019-03-02 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕去年9月，梵蒂岡與中國就主教任命問題簽署臨時協議，但並未公布協議內容，被香港榮休主教陳日君質疑該協議恐「殲滅」中國地下教會。中國流亡富商郭文貴上月23日與人在梵蒂岡的前白宮首席策士班農（Steve Bannon）進行越洋連線直播，兩人認為該協議讓中國更加肆無忌憚地迫害中國的天主教徒，呼籲梵蒂岡應公開協議內容。

郭文貴、班農籲梵蒂岡公開「中梵協議」內容

2月23日，人在梵蒂岡、身為天主教徒的班農表示，梵蒂岡與中國秘密簽署協議違反了各種國際條約，尤其違反聯合國的「維也納條約法公約」，因為該條約規定梵蒂岡與他國簽署條約，內容必須公開。班農指控，該協議讓中國有權力自己任命中國的主教，中國在簽署該協議後，把2個地下教會的主教免職和逮捕，並拆除許多教堂，實在讓人難以接受。

班農說，他待在梵蒂岡的這幾天，跟很多梵蒂岡的高級領袖、主教、信徒談過話，許多人都關注中國迫害教會的事情。班農強調，如陳日君所言，人們不能夠對此坐視不理，因此，他期望由他擔任主席的「法治基金」能向梵蒂岡施壓，讓梵蒂岡把秘密協議的內容公開，讓中國地下教會的教徒有知的權利。

郭文貴則指出，梵蒂岡去年9月與中國簽署協議後，中國有數以萬計的基督教、天主教徒被抓、被威脅，上百個教堂被拆除，不愛黨的主教就被免職，迫害宗教的情況非常嚴重。但若回過頭了解中共對待天主教、基督教人士的歷史，就不難理解梵蒂岡與中共政權簽署的協議必然成為一個謊言，因此，梵蒂岡應該公開協議內容。

郭文貴：中共迫害宗教歷史劣跡斑斑

郭文貴說，1922年，中共在北京大學掀起「非基督教運動」以反對基督教，陳獨秀、李大釗、蔡元培皆參與其中；1934年，中共紅十軍團軍政委員會主席方志敏綁架在中國傳教的美國傳教士師達能夫婦，勒索不成後將2人處決；1935年，紅軍又綁架在中國傳教的英國傳教士薄巳，同樣是勒索錢財，1年後才釋放他。由此可見，中共迫害宗教的歷史劣跡斑斑。

郭文貴表示，過去中國歷史上，凡是對宗教進行迫害「一定是朝代更迭」，北魏太武帝、北周武帝、唐武宗的「三武滅佛」，最後也都沒有好下場。郭文貴說，如今中共要求所有在中國的宗教都要黨化、政治化、愛國化，實在荒唐，他認為，中國應該要「政教分離」、「錢教分離」，達到真正的宗教信仰自由，而不是成為黨的小三。

另外，郭文貴聲稱被關押在新疆「在教育營」的不只外界報導的100萬人，「整個新疆大概200萬人被抓、被關、被消失」。郭文貴還說，幾個月前，中共政法委更秘密地把在新疆關押的其中60萬人轉移到全國各地，「今天的漢人對待新疆人、西藏人、少數民族用這種慘無人道的滅族、滅教的辦法，這簡直是和今天人類的文明發展背道而馳」。

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