中生海外撒野踢鐵板 加國警方啟動大規模調查

2019-03-02 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大多倫多大學日前爆發中國留學生集體霸凌支持西藏獨立的新任學生會長事件，消息指出，中國領事館可能在事件背後下指導棋，對此，多倫多警方近日已針對此案進行調查，將徹查具體犯罪行為。

美國《自由亞洲電台》報導指出，多倫多警方發言人席胡（Jenifferjit Sidhu）表示，已針對前述案件啟動調查，未來將積持針對網路威脅恐嚇的部分蒐集證據，同時與校警共同擬定安全計畫，保障受中生死亡威脅者的人身安全。

藏裔學生美拉莫（Chemi Lhamo）上月獲選為多倫多大學學生會長，但她過往在社群平台上發表支持西藏獨立的言論也被中國留學生挖了出來，後者在網路上串連霸凌，不僅對她大量謾罵、批評，甚至揚言要取她性命，引發國際輿論譁然。

此前多家外媒報導稱，中國大使館可能在類似案件中，扮演藏鏡人角色，在中國學生背後下指導棋，指揮他們對這些海外的異議份子進行霸凌與騷擾。對此，中國大使館辯稱與其無關，不過仍強調將支持學生的「正義的愛國行動」。

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