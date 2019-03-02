加拿大司法部正式授權 啟動孟晚舟引渡美國程序

2019-03-02 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府1日表示，將允許美國引渡華為首席財務長孟晚舟。加拿大司法部發表聲明說，全案有足夠的證據，提供法官進行引渡的判決。

綜合媒體報導，孟晚舟涉嫌違反伊朗制裁禁令等罪名，去年12月加拿大政府在美國的要求下將她逮捕。加拿大司法部1日發出「授權進行書」（Authority to Proceed），正式啟動孟晚舟引渡到美國的程序，預計孟晚舟6日在英屬哥倫比亞省最高法院出庭聆訊，屆時將安排引渡聽證會的日期。

加拿大司法部聲明指出，經過仔細審查案件證據後，認為達到發出授權進行書的要求，也有充分的證據讓法官在引渡庭上做出決定，在引渡庭上將詳細列出引渡孟晚舟的理由，所有證據也會被法庭存檔，作為公開記錄的一部分。司法部說，引渡聆訊並非審訊，也不會裁定孟晚舟是有罪或無辜，強調如果孟晚舟被引渡到美國，她將會在美國受審。聲明還說，加拿大是個法治國家，加拿大的引渡是以「引渡法」、「國際條約」和「加拿大權利和自由憲章」作為依據，其中載有公平和正當程序的憲法原則。

孟晚舟的律師馬丁（David Martin）在一份聲明中表示，對加拿大司法部的決定感到失望，美國的指控具有政治因素，包括美國總統多次提到將為美中貿易談判而干預此案。

美國司法部1月起訴孟晚舟，同時向加拿大尋求引渡。華為和孟晚舟被提出23項控訴，包括涉嫌金融詐欺、竊取行業機密、違反伊朗制裁禁令、妨礙司法公正等。

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