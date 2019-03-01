拒絕與俄國統一！ 白俄羅斯總統：98％國民反對

2019-03-01 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕近幾個月來外界紛紛猜測，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）正向周邊的小國施壓，要求他們與俄羅斯更緊密地整合，而白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，98％的白俄羅斯國民反對與俄羅斯統一。

綜合外媒報導，魯卡申柯今天對媒體說：「儘管有許多俄羅斯人把白俄羅斯當成俄羅斯的一部分，如果今天舉行公投，98％的白俄羅斯人會反對兩國統一。」他還說：「白俄羅斯人現在希望與俄羅斯保持緊密關係，但也希望保有自己的國家。」

普廷正向白俄羅斯施壓，要求彼此更密切整合，以建立統一國家，外界紛紛猜測，目的可能是為了普廷在2024第四任總統任期結束後，他就可以繼續當俄羅斯與白俄羅斯合而為一的「新國家」的領袖。

魯卡申柯上月在黑海度假勝地索契（Sochi）與普廷舉行3天會談，他曾表示，2人以謹慎態度討論聯盟一事。

白俄羅斯是俄國的最親密盟友，2國在貿易與軍事方面緊密合作，儘管經常為能源價格與進口關稅而爭吵，但2國已經形成名義上的「聯盟」。

而俄國總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）去年12月指出，根據兩國在1999年簽署的協議中準備成立「聯盟國家」（union state）的規範，莫斯科當局準備與白俄羅斯進一步整合，其中包括使用共同貨幣、共用海關與法院。

然而俄羅斯政府則否認與統一的相關消息。

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