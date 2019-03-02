劍指中國！菲律賓南海機艦若遭攻擊 美國：會出兵保護

2019-03-02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕「川金會」提早結束，陪同美國總統川普與會的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天（28日）馬不停蹄地轉往菲律賓，與菲律賓總統杜特蒂會面。針對南海問題，蓬佩奧向杜特蒂表示，美國會確保南海的航行安全，當菲律賓船艦與飛機在南海遭受攻擊時，美國將會出兵保護。

據《華盛頓郵報》報導，這是近年來美國首次做出如此的公開保證。據了解，這是由於菲律賓正在尋求與美國重審1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》，過去菲律賓官員對條約能否在南海發生衝突時得以被援引，有所疑問，而蓬佩奧給出肯定的答覆。

蓬佩奧在記者會表示，「中國在南海的島嶼建設和軍事活動威脅到菲律賓的主權、安全以及經濟生活，美國也包括在內。」他明確地說，「任何對南海菲律賓部隊、飛機或公共船隻的武力攻擊，都將觸發《美菲共同防禦條約》第4條所規定的共同防禦義務。」

「我們在條約下的承諾是明確的，我們的義務是真實的。」蓬佩奧再次強調。

除了嚴肅的議題，蓬佩奧和杜特蒂的會面也有歡笑的時刻。據菲律賓媒體《ABS-CBN News》報導，菲律賓總統發言人在新聞發布會上說，當時，杜特蒂在談論他如何處理菲律賓面臨的問題時，罵了一句髒話，蓬佩奧聽到後說：「你就像我們的總統一樣！」在場的所有人都笑了。

不過，對於美國重申對菲國的承諾，中國外交部發言人陸慷今天說，現在南海區域的局勢越來越好，「所以，如果域外國家，比如美國考慮本地區的和平、安寧和福祉，不要無事生非和興風作浪」。

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