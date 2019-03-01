印度遭俘飛官 巴基斯坦送抵邊境準備釋放

2019-03-01 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦和印度在27日爆發空戰，印度飛官法特曼（Abhinandan Varthaman）駕駛的戰機遭到擊落，隨後遭到俘虜。為了釋出善意，巴國總理在昨（28）日承諾釋放這名俘虜，目前法特曼也在巴國軍方護送下抵達印巴邊境瓦加（Wagah），正等候返回印度。

巴基斯坦和印度在27日爆發空戰，巴國聲稱擊落了2架印度戰機，並俘虜了印度飛官法特曼。據了解，法特曼除了是印度空軍中校，更是退役空軍上將S. Varthaman之子，這也導致喀什米爾區情勢更加緊張。對此，巴基斯坦釋出善意，表示將釋放這名遭俘虜的印度飛官，以表示和平立場。

根據外媒報導，法特曼在巴國軍方護送下，被護送到印巴邊境、同時也是著名的觀光景點瓦加。法特曼在巴基斯坦一側接受健康檢查後，隨後移交給印度軍方。

法特曼表示，在遭俘虜期間，巴國軍方對他十分尊重；而根據先前曝光的影片，巴國軍方禮貌性的詢問法特曼軍務相關的問題時，法特曼除了稱讚巴國提供的茶「很好喝」以外，其他問題一律回以「無可奉告」。

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