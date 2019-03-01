BMW撞到它...讓網友們都笑了

2019-03-01 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省昨（28）日下午，有中國網友在網路上張貼出一則影片，標題表明「BMW與直升機相撞」。雖然事後官方表示，該輛BMW與直升機只有稍微摩擦，並沒有發生「碰撞」事故，不過該段影片也成為網友KUSO的對象。

據中國媒體報導，當地政府一名工作人員表示，該架直升機是當地教育單位所收藏的退役直升機。近日由於將舉辦賞梅節，為了把直升機拖運至賞梅節地點，而途中直升機又發生爆胎，當工作人員開著堆高機正要進行維修的時候，一台BMW不慎與直升機發生輕微的摩擦。而整個畫面被剛巧被後方經過的車輛給拍下，而誤以為是「BMW與直升機相撞」。當地政府官員表示，雙方都沒有大礙，是拍攝角度問題，不是影片中所說的「相撞」事故。

不過，由於「汽車撞直升機」十分稀奇，仍引來不少網友KUSO，陸上跑的能撞到天上飛的，「這是搞笑段子吧？」也有網友說，「喂，爸，說來你可能不信，今天我開車和直升機撞一起了」、「直升機爆胎？為什麼直升機有輪胎？」、「你猜我今天撞了個啥？」、「保險公司業務員一臉狐疑：什麼你和直升機撞了？」

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