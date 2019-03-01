脫北者組織成立北韓流亡政府 矢言推翻「大惡」金正恩

2019-03-01 19:47

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在外界聚焦北韓領袖金正恩與美國總統川普第二次會談破局之際，為金正恩兄長金正男之子金韓松（Kim Han Sol，譯音）提供庇護的「千里馬民防」組織，1日宣布成立北韓流亡政府，將矛頭直指金正恩政權，揚言傾全力推翻「大惡」。

金正恩同父異母的兄長金正男，2017年2月在馬來西亞吉隆坡機場，遭VX神經毒劑暗殺身亡，元兇指向亟欲鞏固權力的金正恩。此後，由逃離北韓官民組成的「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）組織，開始為金正男之子金韓松提供庇護。

「千里馬民防」在朝鮮半島爭取脫離日本殖民的「三一運動」100週年之際，於官網上以英文及韓文發表聲明，並上傳一支影片。在影片中，一名身穿黑白色韓服、臉部打上馬賽克的女子，在一座韓式傳統亭閣下朗讀聲明，宣布成立北韓流亡政府，名稱為「自由朝鮮」（Free Joseon）。

聲明中批判北韓現行體制，指控政府主導思想統治、強制勞動等，主張「自由朝鮮」才是北韓人民唯一正統的代表，呼籲北韓人民起身對抗獨裁，「我們將獻身，以完全廢除玷汙人性靈魂的大惡，直至光明重臨平壤。」

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