迦納人口販賣問題嚴重 2萬孩童遭奴役冒命捕魚

2019-03-01 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕在西非國家迦納（Ghana），估計約有20000名孩童，遭父母販賣給漁夫作為奴隸。每日生活即是幫助這些他們稱之為「主人」的漁夫，在迦納境內世界上最大的人工湖「沃爾特水庫」（Lake Volta）進行捕魚的工作。

《CNN》獨家報導，於迦納境內，被認為是世界上最大的人工湖泊的「沃爾特水庫」，自1965年迦納受世界銀行資助，建造水力發電用的大壩而形成，當時約有7.8萬人被疏散，現在這個水壩負責供應整個迦納的電力，並能有額外產量售予外國。

由於湖泊範圍廣大，奴役孩童的漁夫們認為他們的行徑不會曝光。他們可以用250美金（新台幣約7700元），向父母「購買」孩童。這些孩子所負責的工作非常危險，甚至必須聽命在沒有任何裝備的情況下，潛入水庫泥黃、不透光的水。

如果這些童奴不慎被水底的廢棄漁網勾住而死亡，記者問漁夫會有何感想？接受《CNN》採訪的山謬（Samuel）表示：「如果其中一個小孩在工作中死了，我會與他的父母坐下來談。」

所幸亞奇博（George Achibra, Jr）等人成立了「社區發展計畫組合」（PACODEP），並拍攝了紀錄片《孩子漁夫》（暫譯）（Fisher of Kids），立志要解救這些遭到奴役的兒童，並督促迦納政府加速他們緩慢的立法及改革進度。根據他們的統計，在1621個家庭調查中，有35.2%的家庭是人口販賣、奴役制度的受害者。亞奇博表示，最有效的辦法，還是得禁止這些奴役孩童的漁夫從業，如此他們便無法再繼續買賣人口了。

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