12歲女童腹部劇痛 醫生開刀取出...一大坨頭髮

2019-03-01 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕浙江省麗水市1名女童1名12歲女童，近日因肚子劇烈疼痛而至醫院求診，醫生經檢查後，發現腹中有不明物體，緊急進行手術治療，經開刀後從女童肚子取出一大坨頭髮。

綜合外媒報導，女童從上周三（20日）開始腹痛難耐，並有長達4天沒有排洩放屁，外加脫水症狀，於是立刻將女童帶至醫院求診，醫生經檢查後1名女童1名12歲女童，近日因肚子劇烈疼痛而至醫院求診，醫生經過斷層掃描後，發現腹中有1塊不明硬塊，經診斷後發現是「腸梗阻」，緊急進行手術治療，不料開刀後從女童的肚子中拿出一坨約250公克的頭髮，醫生表示這絕非短時間內累積的，女童的母親才表示，女童寫功課時會不自覺把頭髮放進嘴巴裡咀嚼，醫生因此推斷女童有「異食癖」。

「異食癖」又稱「異食症」，可能與缺鋅、鐵等微量元素和精神壓力大有關，患者會忍不住吃或咬一些非食品之物，醫生提醒如果還孩童有異食癖，應觀察是否伴有其他異常狀況，如精神異常、智力發展遲緩、寄生蟲病等，一旦發現便需要盡早送醫治療。

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