祕魯南部規模7.0強震 民眾上傳影片「打卡」

2019-03-01 18:43

〔即時新聞/綜合報導〕南美洲國家祕魯台灣時間今日下午發生一起芮氏規模7.0的強震,目前尚無災情傳出,有網友在事發後於推特上傳了家中吊燈因為地震而劇烈搖晃的影片,畫面相當嚇人。

綜合外電報導,祕魯南部大城朱利亞卡(Juliaca)東北方大約27公里處,在當地時間今日凌晨3時50分(約台灣時間今日下午4時50分),發生一起芮氏規模7.0的強震,目前尚無災情傳出。太平洋海嘯警報中心(Pacific Tsunami Warning Center)也指出,預計不會有具破壞性的海嘯生成。

網友在地震過後連忙到推特上「打卡」,上傳了家中吊燈因為地震而劇烈搖晃的影片,晃動的幅度大約已經超過10度,可以看出祕魯稍早發生的地震猛烈的程度,看起來相當可怕。

A Major 7.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Azangaro #Peru Right Now #Bolivia No #tsunami Alert pic.twitter.com/VTaA0z50Qs