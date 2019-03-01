祕魯南部規模7.0強震 民眾上傳影片「打卡」

2019-03-01 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家祕魯台灣時間今日下午發生一起芮氏規模7.0的強震，目前尚無災情傳出，有網友在事發後於推特上傳了家中吊燈因為地震而劇烈搖晃的影片，畫面相當嚇人。

綜合外電報導，祕魯南部大城朱利亞卡（Juliaca）東北方大約27公里處，在當地時間今日凌晨3時50分（約台灣時間今日下午4時50分），發生一起芮氏規模7.0的強震，目前尚無災情傳出。太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）也指出，預計不會有具破壞性的海嘯生成。

網友在地震過後連忙到推特上「打卡」，上傳了家中吊燈因為地震而劇烈搖晃的影片，晃動的幅度大約已經超過10度，可以看出祕魯稍早發生的地震猛烈的程度，看起來相當可怕。

A Major 7.0 #earthquake #Terremoto #Temblor near Azangaro #Peru Right Now #Bolivia No #tsunami Alert pic.twitter.com/VTaA0z50Qs — Teacher From PR ???????????????? （@MaestroDEPR） 2019年3月1日

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