美眾議員當面告訴中國外交部長：「台灣是個國家」

共和黨資深眾議員約霍今日表示，他曾向中國外交部長王毅說「台灣就是一個國家」。（圖擷取自臉書「Congressman Ted Yoho」）

2019-03-01 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院外交委員會亞太小組委員會主席、共和黨資深眾議員約霍（Ted Yoho）今（1）日表示，他曾向中國外交部長王毅說「台灣就是一個國家」，儘管對方可能聽得不是很開心，但他非常坦誠公開的勸他，希望給台灣達成的成就一些掌聲。

綜合媒體報導，美國智庫國家亞洲研究局（NBR）今天下午在國會舉辦研討會，約霍在座談會上表示，他曾向中國外交部長王毅說，「台灣有自己的軍隊、政府和經濟，是個民主的國家」，儘管對方聽了可能不會很開心，不過約霍還是希望對方能替台灣達成的成就鼓鼓掌。

約霍表示，他認為台灣就是一個獨立國家，他相信大多數美國人民也有相同感受；約霍也向美國總統川普提出讓副總統彭斯與國務卿蓬佩奧訪台的想法，同時，他也分別寫信敦促彭斯、蓬佩奧訪台。約霍認為此事不容忽略，「否則台灣會被中國消滅」。約霍強調，他會持續向行政部門推動這一想法，也重申他的立場指出，「承認台灣是一個國家，是件重要的事」。

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