稱飛彈銷往台灣遭印度打臉 巴國臉書秒刪文

2019-03-01 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦近日發生空中衝突，印方此前公布美製飛彈殘骸照片，指控巴國動用F-16戰機，巴國國防部則在臉書駁斥該枚飛彈是銷往台灣，印媒稍早進一步舉證該枚飛彈確實由美國銷往巴國而非台灣，巴國國防部現已刪除該則臉書貼文。

巴基斯坦上月27日派戰機進入印度領空，引發激烈的印巴空戰，雙方互相擊落對方一架戰機，印度方面宣稱，巴國出動美國要求只有在反恐戰時才能動用，且不得用來對付其他國家的F-16戰機，遭巴國否認，雙方迄今仍各說各話。

為證明擊落巴基斯坦的F-16戰機，印方先是拿出AIM-120C先進中程空對空飛彈（AMRAAM）殘骸的照片做為證據，稱該飛彈只能由F16發射，證實巴基斯坦有出動F16，並遭到擊落。

巴國國防部則在臉書貼出美國外銷紀錄文件，駁斥印度方面的說法，稱該枚飛彈的序號是「FA8675-05-C-0070」，明明就是賣給台灣空軍，而非巴基斯坦；此外，巴國還酸印度是「寶萊塢式的失敗宣傳」，嗆聲要印度雇用巴國的情報局，才不會犯此蠢錯。

然而，印媒《印度快報》（Indian Express）稍早特刊專文列舉新證據，稱根據飛彈編號及序號，追查確認該枚飛彈是由美國外國軍售單位中程飛彈系統集團總部，在2006年11月17日銷售給巴基斯坦的，文內更舉出該筆訂單號碼為FA8675-05-C-0070/P00028，似有充足證據支持印方說法。

對此，巴基斯坦國防部稍早已將此前否認印度關於導彈來源說法的臉書PO文刪除，不過並未多做解釋，至於有關台灣的訂單照片及另一篇譏諷印度的貼文，截至完稿前依舊高掛粉專。

針對台灣無端遭捲入印巴空戰風波一事，我國空軍司令部今日表示，經查證媒體報導所稱之飛彈批號並非空軍使用，亦與我現行使用之武器裝備不符，籲請各界勿以訛傳訛，誤導視聽。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/