平日睡太少週末補眠也沒用！ 美研究：體重仍會增加

2019-03-01 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多大學波德分校睡眠與時間生物學實驗室的研究發現，那些平日睡眠不足選擇在假日補眠的民眾，往往會吃得更多造成體重上升，而且罹患糖尿病的風險也會增加。

據《NBC》報導，研究人員觀察了10名18至39歲健康成年人在10天內的睡眠習慣。這些受試者被分成三組：第一組是連續9天每晚睡9個小時，第二組為連續9天每晚只睡5個小時，第三組則是「週末補眠組」，也就是連續5天每晚只睡5個小時，但接著2天想睡多少就睡多少，最後2天又只睡5個小時。

研究結果發現，兩組睡眠不足的受試者，都會在晚餐時吃得更多，除了導致體重增加還會發生胰島素敏感性降低的狀況，而這正是罹患糖尿病之前的警訊。週末補眠組雖然在那2天補眠時出現些微的改善，但到了最後2天又睡眠不足時，改善的地方全都沒了。

從數據來看，第二組受試者的胰島素敏感性平均降低了13％，週末補眠組的胰島素敏感性則減少了9％至27％不等。

未參與該實驗的紐約大學醫學院睡眠專家兼助理教授塞夏斯（Azizi Seixas）評論，這項研究正好顯示出規律睡眠的重要性，而且睡眠不足會導致人們的控制力變差，對於高卡路里食物更沒有抵抗力。

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