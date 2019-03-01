索馬利亞接連2起自殺炸彈襲擊 釀至少15死逾30傷

2019-03-01 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）當地時間2月28日傍晚接連發生兩起自殺炸彈襲擊，共造成至少15人死亡，逾30人受傷，極端組織索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）聲稱負責。

綜合外媒報導，首起襲擊發生在摩加迪休市區的「Maka l-Mukarama」路上，當時正值交通繁忙時間，居民們紛紛走上街與鄰居閒聊打鬧，進行熱鬧的社交活動，沒想到卻突然發生大爆炸，鄰近的店鋪燃起熊熊烈火並有濃煙竄出，現場多人重傷倒地。

報導指出，在首起襲擊發生約1小時後，鄰近區域傳出第2聲巨響，伴隨著濃煙跟劇烈火光，還有民眾驚惶走避及傷者的哀號聲，場面相當混亂。據統計，爆炸不僅造成慘重死傷，附近包括一間藥房、一間酒店及兩間餐廳在內的建築物均受到嚴重損害。

當地警方及搜救人員持續在現場進行蒐證及救援工作，當局預估，死傷人數仍會持續上升，極端組織索馬利亞青年黨稍早則宣稱對事件負責，聲稱除了炸彈攻擊外，其成員還在現場開槍擊投擲手榴彈。

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