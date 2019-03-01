12歲姊肉身為弟擋火身亡 父悲痛：她最後一次不聽話...

2019-03-01 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名12歲的女孩，因家裡突遇火警，在火場中以肉身為弟弟擋火，全身大面積燒傷不幸死亡，父母悲痛萬分。

綜合外媒報導，中國湖南省常德市桃源縣一戶陳姓人家，因22日凌晨家中發生一場大火，奪走12歲的長女陳子墨。父親陳皓表示，火災發生時他衝進孩子房間要救孩子時，發現女兒陳子墨把弟弟用棉被包起來，自己則撲在棉被上面為弟弟擋火。

《詩華日報》報導，陳子墨以肉身為弟弟擋火造成自己全身55%大面積重度燒傷，緊急搶救後5天仍不治死亡，弟弟在陳子墨的保護下全身28%重度燒傷，治療醫師表示，若非姊姊極力保護，弟弟的傷勢恐怕會比兩人更為嚴重，而弟弟在醒來後第一句話更問道：「姊姊呢？」沒有人敢將姊姊過世的消息告訴他。

告別式上，陳皓說道：「子墨，她這輩子最後一次沒有聽爸爸的話，沒有挺過來。」母親則頻頻趴在棺木上，輕拍棺木，甚至緊抱陳子墨的遺照，令人相當不捨，對於陳子墨捨命救弟的行為，鄰居及同學們皆表示她相當勇敢，無奈一場悲劇奪走一條年僅12歲的生命。

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