中官媒北美台堅稱獨立 員工爆：台灣國旗圖像被禁播

2019-03-01 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央電視台旗下中國環球電視網北美分台在美國有3000萬收視戶，外媒稱其由共產黨控制，且是中國領導人習近平宣傳戰線的一部分。對此環球北美台高層否認，但員工卻透露出其中秘辛。

《紐約時報》報導，美國司法部要環球電視網北美分台依「外國代理人登記法」規定申報文件，該法要求代表國外利益的宣傳團體要披露與外國政府的關係，環球北美則堅稱獨立自主。報導稱，美國正在釐清中國以及其他國家在美國試圖展現影響力的狀況，環球北美的聲明不會太受歡迎。

報導引述喬治華盛頓大學法學教授杜利（Jonathan Turley）說法：「他們（中國環球電視網北美分台）如果能用這種虛假的主張成功脫身，就會讓司法部顏面掃地，喪失威信。」

報導也引述了環球北美4名匿名在職員工與前員工的說法，他們透露，2012年中國維權律師陳光誠出逃、2014年香港雨傘革命，都是在事件傳出後幾天才曝光，另外若報導提到法輪功，會被上層指責，台灣國旗的圖像也禁止出現。

更誇張的是，習近平2014年訪問希臘期間，下飛機時頭髮被風吹亂也不能播，其他外媒在報導新疆事件的慘況時，環球北美也淡化處理，還播出維吾爾人心懷感恩的畫面。

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