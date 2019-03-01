世界最小嬰兒照片曝光！從268公克到3238公克的歷程...

2019-03-01 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京慶應義塾大學醫院，於去年8月迎來世界上最小的嬰兒，該名男嬰可由成年人兩手捧起，重約268公克，只比一顆普通的葡萄柚重了一點，經過5個月的治療後終於出院，體重增加到3238公克的成長照片也隨之曝光。

據《CNN》報導，由於男嬰母親在懷孕24週後，體內胎兒的體重就不再增加，因此醫院決定緊急剖腹救出嬰兒。院方透露，他們順利取出男嬰後，需要用臍帶導管進行輸液治療，並為其戴上呼吸器協助他正常呼吸。

這名嬰兒剛出生時的體重，打破了2009年德國男嬰274公克的紀錄，成為世界上最小嬰兒的紀錄保持人。事實上，自1936年以來，全球共有23名體重低於300公克的嬰兒成功存活，其中19名是女嬰。

世界衛生組織的數據顯示，嬰兒平均出生體重約為3310公克左右。早產在日本並不常見，約只占新生兒的10％。而日本該名男嬰在治療5個月後，體重從268公克增加到3238公克，健健康康地於2月20日出院了。

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