老布希「忠犬薩利」新工作 美國軍醫院照顧殘障退役軍人

2019-03-01 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國已故前總統老布希（George H.W.Bush）去年11月30日逝世，生前守護他的服務犬「薩利」（Sully）昨日舉行服役儀式，宣誓將在醫院照顧殘障退役軍人。

薩利因一張趴在老布希靈柩前的照片，感動無數人，為此受封「忠犬薩利」，由於薩利是「美國老兵義犬」（Vet Dogs）所訓練出來的拉布拉多犬，不僅是一種陪伴，牠們更能幫忙不少生活小事，甚至緊急向外求救等技巧，所以在結束完照顧老布希的工作後需重返崗位幫助更多人。

《ABC NEWS》報導，昨日華特里德國家軍醫院為多隻服務犬舉行宣誓服役儀式，薩利因曾陪伴過老布希，多了響亮的姓氏，名為「薩利布希」（Sully H.W.Bush）格外受到矚目。

薩利在宣誓服役時，穿著一件新製海軍迷彩服，典禮主持人代替薩利宣讀誓言，承諾會好好照顧退伍軍人，更表示「不會要求特殊待遇或是摸肚子」，薩利也抬頭回應。

老布希忠犬「薩利」因在老布希靈柩前守護的模樣，感動許多網友。（美聯社）

老布希忠犬「薩利」昨日轉任新職，將照顧退役軍人。（圖擷自臉書「Walter Reed National Military Medical Center」）

薩利昨在華特里德國家軍醫院宣誓服役。（圖擷自sullyhwbush Instagram）

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