川金會破局真相？北韓外長深夜開記者會反駁川普

2019-03-01 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩，於27日至28日在越南河內展開的川金二會破局，震驚全球，川普稱北韓要求撤除全部制裁，遭到美方拒絕。北韓外交部長李容浩今天凌晨反駁，指北韓提出務實的建議，僅要求撤除部分制裁，換取拆除寧邊（Yongbyon）核設施，並非完全撤去所有制裁。

綜合媒體報導，李容浩今天凌晨在下榻的飯店召開記者會，反駁川普先前的說法。他指出，如果美國取消部分制裁，北韓可以在美國監督下永遠廢除寧邊核設施，其中包括鈽和鈾。李容浩說，北韓願意關閉寧邊核設施，換取美方取消部分制裁，但美方的要求不僅於此。

李容浩強調，北韓僅要求撤除2016年和2017年實施的制裁，也就是取消聯合國對北韓實施制裁的11項決議中的5項，因為這些制裁危害到北韓人民的生計。李容浩說，北韓在川金會上甚至提出永久停止測試核武及遠程飛彈，但美國堅持要求廢除全部的核設施，這已超過北韓能同意的範圍。

川普先前在記者會中表示，北韓希望美國全面解除制裁，但美方不能這樣做，北韓的寧邊提議「不夠好」，美方「要得更多」。美國國務卿龐皮歐也說，美方要求金正恩在無核化上「做更多」，但他「還沒準備好」，雙方這次未能達成協議。

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