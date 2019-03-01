維權律師江天勇獲釋又失蹤 警方稱被帶走了

2019-03-01 01:44

〔中央社〕中國大陸維權律師江天勇原應2月28日獲釋出獄，但在河南新鄉監獄外等待迎接的支持者表示，警方告知江天勇已經「被帶走了」，此外沒有進一步的細節。

江天勇原定28日出獄，但在獲釋前夕，返家計畫一再出現變數。江妻金變玲此前發文稱，親友先被告知江天勇出獄後不許回北京住宅，必須先回河南信陽老家，2月26日又說要去鄭州。

法廣網引述法新社報導，金變玲表示，江天勇的妹妹和父親原計畫來監獄門口接他，但是自週三（2月27日）起，她自己也無法和他們聯繫上。

28日在新鄉監獄外等待江天勇獲釋的支持者表示，他們被警方告知，江天勇已經「被帶走了」；除此之外，警方沒有透露進一步的細節。

對此「出獄即失蹤」事件，金變玲說：「我對當局感到憤怒，中國的法律毫無價值」；「我沒想到他在服完刑期後，就會失蹤！」

美國之音引述維權律師李和平的妻子王峭嶺表示，她曾試圖與江天勇的父親和妹妹聯繫未果，「監獄說，他（江天勇）已經被接走了。就是這麼一個情況。沒有見到」。

王峭嶺還指出，本來和江天勇的家屬說好的一塊來接，但是從週三（27日）晚上，就跟（江天勇）家屬聯繫不上；因為家屬是被帶上警車，說是來新鄉接江天勇，「但是現在家屬的手機就打不通了，而且一直打不通」。

曾協助709事件家屬的律師江天勇，曾參與愛滋病感染者救助維權、山西黑磚窯案件、北京律師直選、陳光誠案、高智晟案等多宗維權案件。他在2017年11月以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑2年，剝奪政治權利3年。（編輯：林克倫）

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