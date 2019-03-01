美國務卿訪菲會杜特蒂 討論反恐與北韓

2019-03-01 01:12

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天抵達菲律賓，展開兩天訪問，晚上與菲國總統杜特蒂會面，兩人討論了反恐與北韓議題。

新聞網站Rappler報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）和杜特蒂（Rodrigo Duterte）在位於大馬尼拉巴賽市（Pasay）的維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）會面。

美國國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）說，蓬佩奧和杜特蒂重申美菲長期以來的同盟關係，討論在區域安全和反恐方面加強合作的方式；對於目前為北韓非核化進行的努力，要如何達成目標，兩人也交換了意見。

蓬佩奧明天預定前往菲國外交部，會見外交部長陸辛（Teodoro Locsin, Jr.）。菲律賓外交部表示，雙方將「討論互利的議題」。

蓬佩奧陪伴美國總統川普（Donald Trump）赴越南與北韓領導人金正恩舉行第2次峰會後，從越南轉往菲律賓訪問。

蓬佩奧這次訪問，正值菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）尋求修改菲美兩國於1951年簽署的共同防禦條約。（編輯：嚴思祺）

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