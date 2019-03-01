川金二會談不攏 金正恩進逼川普走離

2019-03-01 00:38

〔中央社〕美國總統川普和北韓領導人金正恩在河內舉行的第2次峰會以無協議收場。彭博報導，這與金正恩提出的要求超乎美方預期有關，而川普選擇「走開」也並非臨時起意。

根據川普的說法，金正恩已承諾，未來不再進行核試爆和試射飛彈，但他隨後竟向美方提出更進一步的要求。對手得寸進尺，川普選擇走開。

事實上，金正恩此前就曾在談判近尾聲時，冷不防向對手提出讓步要求，且這樣的意外出招還頗見成效。

去年6月在新加坡和川普首度過招時，他就在峰會進入最後階段時，成功說服美方停止和南韓舉行聯合軍演。這次在河內，他食髓知味，要的更多：他願意關閉位於寧邊的核反應爐，但條件是美方應促成即刻全面解除針對北韓的經濟制裁。

川普說，他對金正恩願意關閉「非常龐大」設施印象深刻，但美國情報單位還掌握北韓的其他核設施。此外，由於北韓遵守承諾的紀錄不佳，美方希望平壤先解除核武裝，再來談解除制裁。談判在此陷入僵局。金正恩也不願接受美方提出的全面檢查北韓境內核設施方案。

由於在飛往河內前，執政團隊中的鷹派，包括國安顧問波頓（John Bolton）已對他諄諄告誡：無協議勝過壞協議，川普原先樂觀的態度開始動搖。他擔心，一旦簽署足以被外界解讀為偏向平壤的協議，他將遭受比不簽協議更嚴厲的輿論抨擊。權衡之下，川普決定使出自己的經典戰術：走開，棄談判桌而去。

他告訴原先期待見證他和金正恩簽下歷史性協議的記者：「我們繼續努力，我們看著辦。」

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