金家DNA洩不得 金正恩哈菸 胞妹立刻遞上菸灰缸

2019-02-28 23:34

〔中央社〕北韓領袖金正恩二會美國總統川普，胞妹金與正再次成為焦點，金正恩在車站抽菸時，立刻備好菸灰缸，還接手獻花，對隨行人員下達指示，在金正恩身旁跑前跑後，堪稱最佳祕書。

29歲的金與正身穿黑色兩件式套裝，腳踩高跟鞋，一行人在26日抵達越南河內。

金正恩在中國南部城市南寧的火車站抽菸時，金與正被媒體捕捉到走上前去，用兩隻手捧著水晶菸灰缸。

而金正恩搭乘的專列火車駛進越南同登車站後，鏡頭最先捕捉到的是金與正，她身旁則是北韓國務委員會部長金昌善。

金與正從火車上跑下來，走向金正恩，從他手中接下歡迎花束時，似乎一度輕微地推開金正恩左右手、北韓高階特使金英哲。

而金正恩去年6月在新加坡與川普首度進行世紀會面，簽署協議時，金正恩不用安全官員幫他消毒完的筆，而用金與正遞上的筆。

華府史汀生研究中心（Stimson Center）智庫「北緯38度」（38 North）的北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）表示：「最有趣的是，我們看見金與正一邊要負責技術性和衛生任務，一方面要遵守到訪嘉賓之一的儀式。」

專家並表示，使用個人菸灰缸或筆，是為了避免金氏家族的DNA遭到外國政府取得。

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