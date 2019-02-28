台灣變「中華台北」 全台連赴東奧組委會抗議

2019-02-28 22:22

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕東京奧運及帕運組織委員會的門票預售官網，將台灣國籍欄改為「中華台北」引起日本台僑不滿，由23個在日台僑團體組成的「全日本台灣連合會」，28日在會長趙中正的帶領下向東奧組委會提出抗議，要求將國籍欄的「中華台北」更正為「台灣」。

趙中正表示，今天有21名台僑團體的僑領和他一起到東京虎之門的東奧組委會辦公室遞交抗議函，東奧組委會由會長森喜朗秘書長谷川徹二出面接受，長谷川表示，他無法當場給予任何承諾，但會確實向組委會轉達全台連的主張。趙中正表示，長谷川態度和善，接下抗議函之後還慎重地送行到電梯口，這次的抗議行動主要是為表達在日台僑的心聲，趙中正也表示，全台連將視東奧組委會後續的處理狀況，再決定是否採訪第二次的抗議行動。

全台連在抗議書中表示，台灣參加奧運的選手被警告必須依國際奧委會組織（IOC）的規定， 必須以「中華台北」名義參賽，否則將被取消比賽資格，台灣只能無奈地接受此不平等待遇。如此非自願的情況之下，東奧組委會還針對台灣民眾申購東奧入場券登錄ID的國籍欄改成「中華台北」。全台連指出，2月9日之前，該觀戰抽籤申請書的國籍欄顯示為「台灣省‧中華民國」，但在9日之後被更改為「中華台北」。

抗議函中指出，我們國家的名稱是「台灣」，並非「中國領土台北＝中華台北」。不管有任何理由，日本的國內組織無權擅自且片面更改他國名稱。台灣人買票觀看東奧時，竟然還必須忍痛選擇如此屈辱的國籍選項。台灣人欲想對友邦鄰國的東京奧運進行加油打氣，但如此對待讓我們台灣人感到非常傷心萬分。

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