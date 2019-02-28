為鞏固核心地位 習近平掌控政治局再出招

2019-02-28 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨近來高聲呼籲「加強黨的政治建設」，今天更發布「關於加強黨的政治建設的意見」，更要求中央政治局的委員必須以書面向總書記習近平及黨中央述職（工作報告），試圖在整個中國經濟欠佳、社會壓力升高的現況下，鞏固黨的意識不受動搖。

根據《新華社》報導，中共中央政治局近期召開了「民主生活會」，並依據「中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定」，要求政治局委員每年都要以書面形式向總書記以及黨中央述職，內容需要「圍繞一年來履職盡責情況，認真撰寫」，提出問題和解決方案，還有對工作上的打算和建議。

但這些述職報告最重要的是要「自覺把維護習近平總書記核心地位和黨中央集中統一領導，作為最高政治原則和根本政治規矩」、「自覺在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上，同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

據報導指出，習近平在審閱這些書面報告後批示第19屆中央政治局要「履行好黨和人民賦予的歷史責任，永葆共產黨人政治本色和革命精神，紮紮實實為黨和人民工作。」

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