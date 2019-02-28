3歲女童遭托兒所老師粗暴施虐 額頭縫7針家長喊告

2019-02-28 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國1間日間托兒所傳虐童案，1名3歲女童因前額受傷而緊急送醫，托兒所的教師向家長謊稱女童是不小心跌倒而受傷，但家長追查後發現是該名老師對女童施虐，因此憤而報警。

綜合外媒報導，該間托兒所位在美國密蘇里州（Missouri）聖路易郡（St. Louis County）北部，根據托兒所內監視器的畫面顯示，女童一開始站在椅子後方，涉案老師走向女童身旁一把拉住女童手臂，拖行一小段路後，把女童像保齡球一樣向前扔出，女童倒地後痛苦的在地上打滾，老師趕緊把女童從地上拉起，並用紙巾擦拭女童額頭。

女童緊急送醫後，額頭縫了7針並住院3天，該名老師向家屬堅稱女童額頭是因為跌倒而受傷，家屬感覺有異後，向托兒所索取監視器畫面，才發現該名老師說謊，憤而報警。

托兒所主任威廉斯（Sharon Williams）表示，涉嫌虐童的教師已遭解雇，並強調所有員工與教師都是經過培訓而且合格的，他們都很重視在安全的環境下進行優質的教育。

女童的家長仍對托兒所相當不滿，並表示會對托兒所提起法律訴訟。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/